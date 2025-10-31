《宇宙Marry Me？》第7集先公開影片：崔宇植打翻醋罈子，看到庭沼珉和其他男生互動各種吃醋！

金宇宙（崔宇植 飾）打翻醋罈子！看到柳美里（庭沼珉 飾）和其他男生互動都很嫉妒啊 XD 期待《宇宙Marry Me？》本週劇情＆收視再創高！

《宇宙Marry Me？》金宇宙得知小時候拯救自己的初戀就是柳美里的事實後，非常投入僞裝的新婚。金宇宙意識到自己的心不是好意而是愛，也向柳美里表達自己的心意，展現甜蜜直行魅力。對於金宇宙的告白，柳美里會做出怎樣的反應？兩人僞裝新婚羅曼史將會迎來怎樣的展開備受關注。



公開的第7集先公開影片中，金宇宙和柳美里穿著條紋情侶衣出遊，在咖啡廳遇到了擊劍選手吳尚旭。柳美里非常驚訝又興奮跑上前：「請問你是...對吧？我是你的粉絲，巴黎奧運我看得很開心！」金宇宙的OS「唉唷～真是的...真高興啊！」柳美里又問：「請問可以簽名嗎？」柳美里轉了身要他簽在衣服後面，這時金宇宙馬上秀出自己的衣服，要吳尚旭簽在自己的衣服。



之後柳美里不斷稱讚：「你真的好帥啊！肩膀好寬。」簽完名柳美里又詢問能不能合照，看到柳美里很開心的金宇宙各種吃醋，小表情真的超可愛 XD



而前未婚夫金宇柱（徐范俊 飾）一直纏著柳美里，他的存在會對金宇宙和柳美里的羅曼史還有死守新婚房的柳美里有什麼樣的影響？姑丈張韓求（金永敏 飾）的真實身份也曝光，他的惡行會對之後的劇情產生什麼樣的變化？還有尹珍敬（申瑟琪 飾）和白商賢（裴奈拏 飾）會不會有什麼發展呢？《宇宙Marry Me？》目前已經公開一半的集數，期待之後的劇情呢！【Disney+獨家上線】每週五六10:30pm上架

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞