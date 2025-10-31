【韩网热门】车银优现身APEC峰会，军装路透照帅到不真实！网：国宝去庆州很合理XD

30日，现役军人、歌手兼演员车银优身著军装出现在庆州某酒店大厅，影片迅速在网路上流传，超高颜值气场接连引发惊呼！

韩国国防部透露，陆军一等兵李东敏（车银优本名）所在的国防部军乐队，将为今晚於庆州举行的APEC领袖峰会正式欢迎晚宴提供支援。 据政府相关人士透露，车银优将担任本次晚宴文化公演的主持人，他所属的军乐队也将在宴会现场进行音乐演奏。

影片中，车银优戴著一顶压得很低的军帽，棱角分明的五官和健硕的身材依然清晰可见。 车银优於7月28日进入陆军训练中心，训练期间被选为「中队长训练兵」，并作为训练兵代表出席毕业典礼，引起了广泛关注。



不仅车银优，还有多名韩流艺人为本届APEC峰会助力：BTS防弹少年团队长RM於29日在APEC企业领袖高峰会发表演讲，APEC宣传大使、BIGBANG队长G-Dragon则将於今晚（31日）在欢迎晚宴上献唱。



此外，车银优将於下月发行入伍前录制的第二张迷你专辑《ELSE》，入伍前拍摄的电影《放飞旅行团》自上映以来票房一路走高，累计观影人次逼近14万人，荣登票房榜首。



韩国网友评论：

1. 银优是国宝嘛，所以去庆州很合适

2. 哇，真的不是在拍电影、电视剧吗？

3. 比例太夸张了，就算戴帽子遮脸，也还是帅气满溢

4. 不是都穿一样的军服吗？ 为什么只有车银优看起来不一样kkkk

5. 好看的人不管穿什么、做什么，都好看

6. 没错，车银优就是新罗花郎

7. 像AI一样，太不真实了

8. 用颜值为国争光

9. 帅得让人喘不过气来，根本是不同种族啊

10. 第一次觉得手机屏幕会飘出香气kkkk

11. 好像面粉娃娃一样（皮肤白皙）

12. 车银优不只脸蛋，身材比例也是作弊级的，每次看到他全身照都会再次惊讶

13. 当兵初期大家都很瘦，现在看起来更像年轻时候了

14. 赶快退伍吧！

