《宇宙Marry Me？》第7集先公开影片：崔宇植打翻醋坛子，看到庭沼珉和其他男生互动各种吃醋！

金宇宙（崔宇植 饰）打翻醋坛子！看到柳美里（庭沼珉 饰）和其他男生互动都很嫉妒啊 XD 期待《宇宙Marry Me？》本周剧情＆收视再创高！

《宇宙Marry Me？》金宇宙得知小时候拯救自己的初恋就是柳美里的事实后，非常投入僞装的新婚。金宇宙意识到自己的心不是好意而是爱，也向柳美里表达自己的心意，展现甜蜜直行魅力。对於金宇宙的告白，柳美里会做出怎样的反应？两人僞装新婚罗曼史将会迎来怎样的展开备受关注。



公开的第7集先公开影片中，金宇宙和柳美里穿著条纹情侣衣出游，在咖啡厅遇到了击剑选手吴尚旭。柳美里非常惊讶又兴奋跑上前：「请问你是...对吧？我是你的粉丝，巴黎奥运我看得很开心！」金宇宙的OS「唉唷～真是的...真高兴啊！」柳美里又问：「请问可以签名吗？」柳美里转了身要他签在衣服后面，这时金宇宙马上秀出自己的衣服，要吴尚旭签在自己的衣服。



之后柳美里不断称赞：「你真的好帅啊！肩膀好宽。」签完名柳美里又询问能不能合照，看到柳美里很开心的金宇宙各种吃醋，小表情真的超可爱 XD



而前未婚夫金宇柱（徐范俊 饰）一直缠著柳美里，他的存在会对金宇宙和柳美里的罗曼史还有死守新婚房的柳美里有什么样的影响？姑丈张韩求（金永敏 饰）的真实身份也曝光，他的恶行会对之后的剧情产生什么样的变化？还有尹珍敬（申瑟琪 饰）和白商贤（裴奈拏 饰）会不会有什么发展呢？《宇宙Marry Me？》目前已经公开一半的集数，期待之后的剧情呢！【Disney+独家上线】每周五六10:30pm上架

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻