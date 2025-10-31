「謝謝臺灣E.L.F.送我這麼美麗的歌曲」，〈TWELF25〉利特看見了！各國E.L.F.、他團粉絲也動容

Super Junior台灣粉絲團「Taiwan ELF Union 台灣聯合應援團隊」，籌畫、製作多時的單曲〈TWELF25〉昨（30）日正式上線，全台E.L.F.們也努力想把歌曲傳達給成員們，隊長利特確定看見也分享了！

「因為在一起就有了信心（恰信一搜）／沒有離婚的選擇喔～喔……」

「你現在收看的是／存了二十年的E.L.F.有點錢／吃完麻辣鍋／再去你去過巷仔內A咖啡店／來一杯／大杯珍奶半糖去冰／珍珠要多一點／漫長的黑夜，難受髮箍的瞬間……」



「我愛你，再二十年／我們是E.L.F.／從05到25／永遠的SUJU／我愛你，再二十年／我們是E.L.F.／從今以後每一步／要一起走出花路……」



〈TWELF25〉歌詞、MV畫面充滿滿滿的Super Junior，以及Super Junior和台灣E.L.F.的彩蛋，取名「TWELF25」也是模仿Super Junior今年發行的專輯《Super Junior25》。



昨歌曲公開後，很快就在台灣E.L.F.甚至整個台灣追星圈受到討論，留言可見除了同為SM家族團的粉絲，VIP（BIGBANG粉絲）、MOOMOO（MAMAMOO粉絲）、ATINY（ATEEZ粉絲）、BOICE（CNBLUE粉絲）、克拉（SEVENTEEN粉絲）等團的粉絲都留言表示感動。歌曲傳到他國E.L.F.耳裡，韓國、越南、祕魯、香港、墨西哥、新加坡、智利、印尼……E.L.F.也紛紛簽到。台灣E.L.F.儼然有了粉絲！

台灣E.L.F.最希望的就是把這份二十週年禮物送到Super Junior手裡，昨日希澈Threads發文、始源直播都被台灣E.L.F.洗版。而利特身為隊長又是今年台灣灶咖大戰佼佼者，果然如E.L.F.預測的最先看見這份禮物，IG轉發了幾則粉絲的發文，今（31）日一早節錄了一段MV以繁體中文發文：「收到了這麼大的禮物，歌曲很好聽，韓語發音也好，MV視頻（影片）也好，謝謝臺灣E.L.F.送給我這麼美麗的歌曲，我會盡快去見大家的，謝謝你們，我愛你們，你們真棒。」



說到利特是今年台灣灶咖大戰佼佼者，利特前陣子直播透露11月會來台灣四次，其中一次是巡演《Super Show10》台北場。昨日電商業者瑪菲司公布了最新合作的韓星就是利特，那利特另外兩個活動是？持續引人好奇。其他成員何時會聽見〈TWELF25〉，也是一大期待！



