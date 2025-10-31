郑雨盛与圈外女友登记结婚！文佳庇晒出「婚外私生子」400天的温馨育儿庆生照

（多图）演员郑雨盛近日与圈外女友完成结婚登记。另一边，生下郑雨盛孩子的模特儿文佳庇则公开了与儿子共度的日常，引发网友关注。

她在IG上传多张照片，并未特别说明，只是分享了近况。照片中，文佳庇身穿白色长洋装、搭配草帽，展现自然又清新的魅力，与刚满400天的儿子度过平静的一天。气球上写著「Happy 400 days」，可见她细心纪录儿子的成长过程，画面十分温馨动人。



文佳庇去年11月宣布诞下第一个儿子，表示「人生的新篇章开始了」。随后传出孩子的父亲是演员郑雨盛，掀起热烈话题。当时所属公司 Artist Company 承认：「文佳庇公开的孩子确实是郑雨盛的亲生儿子」，并表示郑雨盛将尽父亲的责任。





郑雨盛在「婚外子」争议后出席青龙电影奖颁奖典礼时，公开鞠躬道歉，说道：「所有的指责我都会承担。作为父亲，我会尽到对儿子的责任到底。」



近日又有消息指出，郑雨盛已与交往中的圈外女友完成结婚登记。根据《MyDaily》8月5日的报导，郑雨盛已与圈外女友办妥结婚登记，并向亲近的友人们报喜。



对此，所属公司 Artist Company 表示：「关於郑雨盛演员的私人生活，公司无法给出官方立场。希望大家不要过度关注或臆测演员的私事。」另外，郑雨盛正准备以 Disney+ 新剧《韩国制造》回归萤幕，与玄彬合作。

