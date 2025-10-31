LE SSERAFIM登上NVIDIA輝達舞台壓軸登場，執行長黃仁勳大力稱讚：她們是優秀的表演者！

人氣女團 LE SSERAFIM 受邀參加全球企業 NVIDIA（輝達）主辦的活動，以華麗的舞台表演為盛典畫下完美句點。她們是唯一受邀出席的K-pop女團，成為現場最亮眼的焦點。

10月30日，LE SSERAFIM 在首爾COEX登場，於NVIDIA主辦的「GeForce Gamer Festival」（GeForce玩家慶典）上帶來特別演出。



NVIDIA是引領AI（人工智慧）半導體市場的全球龍頭企業，在GPU（顯示卡）市場佔有率位居世界第一。本次活動是為紀念NVIDIA的顯示卡品牌「GeForce」在韓國上市25週年而舉辦。

LE SSERAFIM 負責壓軸登場。NVIDIA 執行長黃仁勳親自介紹她們時，讚譽道：「Great Performer（優秀的表演者）！」

當天，LE SSERAFIM 以新歌〈SPAGHETTI〉（feat. j-hope of BTS）揭開帷幕，點燃全場氣氛。



她們以「搖小拇指」的代表動作與多變表情展現舞台魅力，將現場熱度推至最高點。接著演唱正規一輯主打歌〈UNFORGIVEN〉（feat. Nile Rodgers）與迷你二輯主打歌〈ANTIFRAGILE〉時，現場爆發出驚人的大合唱，洗腦旋律和視覺震撼也給現場的所有人帶來餘韻深刻的舞台體驗。



近期，LE SSERAFIM也登上由國家主辦的大眾文化交流委員會成立典禮舞台，為意義非凡的時刻揭幕。同時，她們在韓國最高榮譽的政府頒獎典禮「大眾文化藝術獎」中，榮獲文化體育觀光部長官表彰。如今又受邀參加全球知名企業的慶典活動，再次印證其作為「K-pop代表女團」的地位與影響力。



此外，新歌〈SPAGHETTI〉憑藉口碑逐漸攀升，在全球最大音樂串流平台Spotify的10月29日榜單「Daily Top Songs Global」中位列第22名，自發行當日（10月24日）起連續6天進榜，熱度持續延燒。



