韓系Hip-Hop三強SIK-K、WONSTEIN與REDDY確定9/30來辦趴！

Hip-Hop嘻哈迷真的要尖叫了！韓系最頂級的嘻哈三強代表歌手SIK-K、WONSTEIN與REDDY，確定將於9/30（六）晚間七點於「信義劇場 Legacy MAX」舉辦「2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI」！消息一出，火速讓身為嘻哈一族的鐵粉興奮不已，今年絕不能缺席的PATRY就屬這一場必須！尤其表演名單又是赫赫有名的SIK-K、WONSTEIN與REDDY，不少歌迷更是打趣說，這一場絕對有呼應中秋「大團圓」之意，因為當天所有嘻哈粉，都要相約從天南地北各地聚在這裡，一起大團圓HIGH爆熱唱！

聊到這次行程，對曾來過的SIK-K來說，堪稱是從未來台的WONSTEIN與REDDY小小導遊，面對開唱時台下的粉絲反應如何？SIK-K說：「每一位粉絲都超棒的！只要音樂一下，我們就能馬上合為一體，充分享受音樂帶給我們的震撼！因此我十分期待這次的演出，也很期待能與WONSTEIN與REDDY跟大家共度這美好時刻！」。除了準備最精彩的舞台，三人也不約而同期待品嚐到美食，私下親民零距離的他們，火鍋、珍奶、雞排、鳳梨酥等都來者不拒，當然，他們也希望表演之餘，能撥出時間逛逛台北，感受在地人文風情。





沒有年齡限定，擄獲樂迷無數，嘻哈音樂在全世界佔有一席地，且歷久彌新，聽者總是能透過嘻哈的每個跳動音符，帶起內心的澎湃，由南韓赫赫有名的頂級嘻哈三強代表歌手SIK-K、WONSTEIN與REDDY攜手，訂於9/30（六）晚間七點於「信義劇場 Legacy MAX」舉辦的「2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI」。





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