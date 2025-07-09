歌手KCM 3月才被爆是兩個孩子的爸，新消息成「三寶爸」！Rain、金正民等好友祝福

知名歌手KCM今年3月才被爆料「隱婚」三年多，且已經是兩個女兒的爸，最大女兒已13歲，近日再有好消息妻子懷有第三個孩子。

*先前報導回顧：

‎〈KCM爆已是兩個孩子的爸，女兒最大13歲！經濟狀況不佳才晚結婚，韓網祝福〉



KCM發文，宣布新歌的同時宣布有了第三個孩子：「就像今天即將發行的歌曲〈對我而言你最漂亮〉（그댄 내게 가장 예뻐요），這世上又來了一個最漂亮的禮物。這……我要成為三寶爸了。祝福我吧，好消息最先和歌曲一起公布，這首歌是聽到老三的消息後，覺得妻子和家人都很漂亮、很感謝，從可愛中獲得靈感製作的歌曲。一直很感謝，真的會更加努力唱歌。#對我而言你最漂亮 #老三真的嚇一跳 #三個孩子的爸KCM」



和他相當要好的Rain留言：「恭喜。」曾共同組MSG WANNABE的金正民：「在一旁看著你是懷著什麼樣的心情製作這首歌，比任何人都清楚你有多幸福，真的恭喜你。」俞世潤：「果然，看到脖子那麼粗就知道。」RalRal：「恭喜！！！！」洪賢姬：「哇嗚，歐巴ㅋㅋㅋㅋㅋ恭喜你果然ㅋㅋㅋㅋㅋ」來自圈內友人的祝福相當長一串，KCM也用逗趣的方式各自回覆。



▼附上〈對我而言你最漂亮〉歌詞節錄

「你是如此漂亮，非常非常漂亮／只是看著也會心動／比香氣四溢的花朵，比晶瑩剔透的寶石／對我來說，你看起來更漂亮／只想給你世上所有好東西／只想把世上所有美好的事情都給你看／現在好像墜入愛河了／一整天只想著你／世上任何話語都無法形容你／你對我而言是最漂亮的……」

▼〈對我而言你最漂亮〉MV



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞