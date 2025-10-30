《親愛的X》金裕貞提到與金度勳的戀愛傳聞：看到報導後笑了3分鐘！金永大還打電話求證 XD

金裕貞在《親愛的X》製作發佈會談到與金度勳的戀愛傳聞，李應福導演、金永大和李烈音還補充其他故事 XD

由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演的《親愛的X》在今日（30日）舉行製作發佈會。在談論與作品相關的過程中，有記者問起今年5月與金度勳的戀愛傳聞，金裕貞說：「（看到報導後）馬上和度勳通了電話，我記得在《釜山國際影展》的行程結束後，我好像笑了3分鐘。和導演聊天的時候也笑了很久，從我們的立場來看，因爲大家給予很多關心，所以希望作品能成功。」



此前，金裕貞和金度勳在越南機場被目擊而傳出戀愛傳聞，之後還有網友紛紛開始翻查二人的 IG，指出兩人都分享過構圖相似的照片。當時雙方的經紀公司回應：「戀愛傳聞不是事實，那是《親愛的X》拍攝結束後與製作團隊一起去的旅行。」



（＊相關報導：金裕貞、金度勳合作《親愛的X》擦出愛火？ 「越南同框」引熱議，經紀公司火速回應：只是劇組旅行）

在發佈會上，李應福導演還開玩笑說可以再提供更多照片，表示之前也收到幾張 XD 金永大則表示：「我真的什麼都不知道，雖然是 TMI，但因為我沒能去團體旅行，所以還打電話問是真的還是假的。」李烈音還補充：「因為我也沒去，但大家在群組裡一起制定旅行計劃，我知道的那天的樣子出現在新聞裡，覺得很有趣。」這個劇組感覺好有趣啊～



而《親愛的X》改編自同名網路漫畫，講述的是爲了擺脫地獄，爬到最高處而戴面具的女人「白雅珍」和被她殘酷踐踏的X們的故事，將在11月6日公開。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞