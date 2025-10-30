【多圖】愛情驚悚劇《親愛的X》舉行製作發佈會！主演金裕貞、金永大、金度勳、李烈音出席
【多圖】愛情驚悚劇《親愛的X》舉行製作發佈會！主演金裕貞、金永大、金度勳、李烈音出席

韓劇   2025年10月30日   星期四15:04   Yuan  

金度勳、李烈音、金裕貞、金永大（封面圖源：TVDaily）

TVING 原創《親愛的X》今日（30日）下午舉行製作發佈會，李應福導演與金裕貞、金永大、金度勳、李烈音等主演出席活動。

金度勳、李烈音、李應福導演、金裕貞、金永大
金度勳、李烈音、李應福導演、金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）

金度勳、李烈音、金裕貞、金永大
金度勳、李烈音、金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）金度勳、李烈音、金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）

金度勳、金裕貞、金永大
金度勳、金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）金度勳、金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）金度勳、金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）

金裕貞
金裕貞（圖源：TVDaily）

金永大
金永大（圖源：TVDaily）

金度勳
金度勳（圖源：TVDaily）

李烈音
李烈音（圖源：TVDaily）

金裕貞、金永大
金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）金裕貞、金永大（圖源：TVDaily）

《親愛的X》是由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆。改編自網路同名人氣漫畫，講述一個爲了生存而戴著面具的女人和試圖拯救她的男人之間發生的故事，是一部殘酷美麗愛情的驚悚劇，將在11月6日播出。
（圖源：TVING《親愛的X》海報）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

