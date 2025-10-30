《亲爱的X》金裕贞提到与金度勋的恋爱传闻：看到报导后笑了3分钟！金永大还打电话求证 XD

金裕贞在《亲爱的X》制作发布会谈到与金度勋的恋爱传闻，李应福导演、金永大和李烈音还补充其他故事 XD

由金裕贞、金永大、金度勋、李烈音主演的《亲爱的X》在今日（30日）举行制作发布会。在谈论与作品相关的过程中，有记者问起今年5月与金度勋的恋爱传闻，金裕贞说：「（看到报导后）马上和度勋通了电话，我记得在《釜山国际影展》的行程结束后，我好像笑了3分钟。和导演聊天的时候也笑了很久，从我们的立场来看，因爲大家给予很多关心，所以希望作品能成功。」



此前，金裕贞和金度勋在越南机场被目击而传出恋爱传闻，之后还有网友纷纷开始翻查二人的 IG，指出两人都分享过构图相似的照片。当时双方的经纪公司回应：「恋爱传闻不是事实，那是《亲爱的X》拍摄结束后与制作团队一起去的旅行。」



（＊相关报导：金裕贞、金度勋合作《亲爱的X》擦出爱火？ 「越南同框」引热议，经纪公司火速回应：只是剧组旅行）

在发布会上，李应福导演还开玩笑说可以再提供更多照片，表示之前也收到几张 XD 金永大则表示：「我真的什么都不知道，虽然是 TMI，但因为我没能去团体旅行，所以还打电话问是真的还是假的。」李烈音还补充：「因为我也没去，但大家在群组里一起制定旅行计划，我知道的那天的样子出现在新闻里，觉得很有趣。」这个剧组感觉好有趣啊～



而《亲爱的X》改编自同名网路漫画，讲述的是爲了摆脱地狱，爬到最高处而戴面具的女人「白雅珍」和被她残酷践踏的X们的故事，将在11月6日公开。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻