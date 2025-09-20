金裕貞、金度勳合作《親愛的X》擦出愛火？ 「越南同框」引熱議，經紀公司火速回應：只是劇組旅行

今日韓網盛傳金裕貞和金度勳戀情，稱二人在新劇《親愛的X》殺青後同赴越南旅遊，雙方所屬社立即出面否認。

兩人的戀愛疑雲最初是透過部落格、旅遊社群擴散開來。 某位網友表示在越南機場看到金度勳並上傳認證照，畫面中同時出現了金裕貞的身影。



隨後網友們紛紛開始翻查二人的SNS，並指出兩人都分享過構圖相似的自拍，相似款式和菜色的盤子; 金度勳有一張身處暗處、手持相機的照片，寫道「拍你的我，拍我的你」，金裕貞也有多張在暗處拍攝的照片，令網友懷疑其實是互相拍照。









引起熱議後僅幾小時，雙方經紀公司就火速進行否認。 金裕貞所屬公司Awesome娛樂表示：「戀愛傳聞並非事實。 確認後得知，這是電視劇拍攝結束後導演、工作人員與有空的演員們一起去的團體旅行，並不是兩個人單獨出行。」金度勳所屬公司Peak J娛樂也同樣表示：「那是《親愛的X》拍攝結束後與製作團隊一起去的旅行。」

獲得所屬社確認後，網友表示並不意外，因為如果是真戀愛反而不會如此高調。 更有網友認為兩人其實很適配，感到遺憾。



金裕貞、金度勳在將於11月上線的 TVING 原創劇《親愛的X》中合作演出。 該劇是一部殘酷又唯美的驚悚愛情劇，講述一名為了生存而戴上假面具的女子與試圖拯救她的男子之間的故事。 金裕貞飾演隱藏殘酷真面目的韓國頂級女演員「白雅珍」，金永大飾演曾為白雅珍赴湯蹈火、如今想親手摧毀一切的男主角「尹俊瑞」。 金度勳飾演因白雅珍的一句話而人生軌跡改變的「金在吾」，李烈音飾演單戀尹俊瑞的偶像出身女演員「任蕾娜」。



