柳俊烈「調整行程」出演《請回答1988》10週年特別節目！只參與部分拍攝，沒有和惠利重逢！

柳俊烈也參與了《請回答1988》10週年特別節目的拍攝！據報導，他只參與部分拍攝（也有媒體提到是單獨拍攝），沒有和惠利見面。

執導《請回答》系列申沅昊PD所屬的製作公司 egg is coming 正在準備《請回答1988》10週年特別節目，包括江原道MT在內的《請回答1988》家族重逢的內容備受期待。

今日（30日）據韓媒 news1 報導，柳俊烈最近參加tvN電視劇《請回答1988》播出10週年紀念特輯節目的錄製。隨後，egg is coming 回應：「柳俊烈之前因爲行程原因沒能一起參加MT，但是因爲是紀念《請回答1988》10週年的內容，所以調整了行程，參與部分拍攝。」作為主演之一的柳俊烈之前因為在拍攝新劇《田鼠》沒有參加，但後來調整了行程，一起拍攝部分內容，因此意義更加重大。



其中，通過《請回答1988》結緣的柳俊烈和惠利從2017年開始公開戀愛，戀愛6年後於2023年末分手。在10週年的節目中，曾經是戀人的兩人能否重逢也備受關注，但據報導他們沒有見過面，柳俊烈是單獨參與拍攝。



消息一公開，讓韓網友紛紛表示：「所以才會出現禁止公司內部戀愛的現象」、「既然是主演，那就應該出來啊」、「啊～看來是因爲不能面對面，所以把行程當藉口了」、「應該是單獨採訪」、「都是成年人了，應該會看著辦吧」、「正煥也要出來啊」、「應該沒有柳俊烈和惠利見面的場面吧」、「已經10年了嗎？時間怎麼過得這麼快啊嗚嗚嗚」、「《請回答1988》1988不能少了正煥」、「已經十週年了，珍珠也該長大了」等等。

而《請回答1988》講述的是1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，描述溫暖的親情、鄰里街坊小市民的故事、傳統的愛情與友情，勾起觀眾的鄉愁和共鳴，當年播出收視高達18.8％，獲得綜合症級的人氣和和話題性。



