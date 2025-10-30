【快讯】法院判决：NewJeans败诉，ADOR专属合约仍有效！「闵熙珍缺席」最终成为不利因素

女团 NewJeans 在与所属公司 ADOR 的专属合约诉讼一审中完全败诉。她们主张「闵熙珍缺席导致信任破裂」的说法，最终成为不利因素。此外，诉讼费将由 NewJeans 承担。

首尔中央地方法院民事合议第41部（庭长法官郑会日）於 10 月 30 日宣判 ADOR 对 NewJeans 五名成员提出的「专属合约有效确认诉讼」，结果为「确认原告（ADOR）与被告（NewJeans 成员）於 2022 年 4 月 21 日签订的专属合约有效」，并裁定诉讼费用由 NewJeans 负担。



法院认为，NewJeans 所主张的「因闵熙珍前代表遭解任，导致公司严重违约并使信任关系破裂」的理由难以成立。

法官用约 40 分钟说明判决要旨，指出仅凭闵熙珍被解除代表理事职务，难以认定 ADOR 出现经营空白或丧失管理能力；也缺乏证据显示「对闵熙珍的信任」是专属合约的核心要素。此外，闵熙珍本人拒绝继续担任 ADOR 的制作人工作，并主动辞去公司内部董事职位。



法院表示：「仅因闵熙珍被解任，不能认为 ADOR 出现管理空白或丧失履行能力。ADOR 并无在合约中保证闵熙珍将持续担任代表理事的义务，因此不存在重大违约。」

此外，对於 NewJeans 所称 ADOR 未履行义务的部分，法院指出：「经查阅 HYBE 与 ADOR－NewJeans 之间的资料，发现这些主张多属闵熙珍为对 HYBE 产生负面舆论而进行的事前准备所导致。」

法院进一步解释：「像 NewJeans 这样在出道前签订经纪合约的情况下，通常公司会进行巨额投资，而能否成功仍属未知。只有在成功后才能回收成本。当粉丝基础稳固、资源投入庞大时，公司自然会在内容制作等部分拥有决策权。不能因要求未被接受就主张『被强制活动』或『人格权遭侵害』。」



NewJeans 去年 11 月以 ADOR 未履行合约义务为由，宣布单方面解除合约。ADOR 随后於同年 12 月提起确认合约有效的诉讼。法院曾两度尝试调解，但最终破局。

在本次一审判决结果出炉后，NewJeans 方面随即表示将提出上诉，并坚持「无法回到 ADOR」的立场。



