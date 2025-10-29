合作《那張照片裡的我們》，李沐曝初見振永喊「歐巴」讓他臉紅了！還曾計畫讓振永變胖

振永、李沐、宋柏緯合作之台灣電影《那張照片裡的我們》將在金馬影展搶先上映，李沐正好上了i-dle舒華所主持的《鑑定師》透露和振永的初見面。

李沐透露振永學了很多中文、發音很標準，讓舒華吃味「有比我標準嗎」，李沐猶豫了一下決定站在振永那，用韓語對鏡頭喊話：「歐巴做得好！」舒華秒懂李沐只是顧慮振永，強調自己還是第一，李沐最後沒轍還是順著舒華稱她是「中文代表」。



李沐說自己知道要和振永合作後很緊張，因為在她心目中的韓國藝人都是很完美的，不像她可能會出現水腫、邋遢狀態，爆料連媽媽都會吐槽：「竟然有人會欣賞妳？」她說完和媽媽的搞笑互動後，表示要「擬定策略」，你可能以為她接下來要說的是積極管理體態，沒想到她的策略是──想盡辦法讓振永變胖！不過似乎沒能成功，她說振永外表完美，食慾其實很好。



兩人都有共鳴在台灣喊一般男生「哥哥」很難以啟齒，舒華說她連在韓國都很少喊「歐巴」，李沐則說見振永前曾練習一番如何「歐巴」。李沐照著練習一見振永就喊歐巴，馬上感受對方臉紅、心花怒放，明白了韓國男生被喊「歐巴」可能都會有被尊重的開心，李沐當場喊PD們「歐巴」，隨即證實！舒華看PD開心的樣子都忍不住模仿。



▼完整節目（談及振永片段已定位02:30）



順帶一提，《那張照片裡的我們》下月就要在金馬影展搶先上映，李沐和振永都會參與11月17日、11月18日活動。

*延伸閱讀：

‎〈振永演出台灣電影《那張照片裡的我們》攜手李沐、宋柏緯譜三角戀，背景中壢事件宛若《1987》〉

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞