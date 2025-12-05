i-dle驚喜宣布唱台北大巨蛋！將成首個站上大巨蛋唱專場之女團！
廣告

i-dle驚喜宣布唱台北大巨蛋！將成首個站上大巨蛋唱專場之女團！

KPOP   2025年12月5日   星期五19:00   草莓  

（封面圖源：X@official_i_dle）

大勢女團i-dle（薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華）日前驚喜宣布展開世界巡演唱會，巡迴地點包括台北大巨蛋！

i-dle宣布了繼2022年「JUST ME ( )I-DLE」、2023年「I am FREE-TY」、2024年「iDOL」後，2026年將展開第四次世界巡迴演出，命名「Syncopation」。Syncopation是種「為弱拍帶來強勢節奏手法」，預告總是打破框架的i-dle，將在巡演展現獨有的能量和變奏。

巡迴場地一字排開，韓國首爾想當然是第一個地點，而海外首場就在台灣台北大巨蛋，3月7日舉行！就目前消息，i-dle將成為首個站上大巨蛋唱專場的女團，意外搶先了3月20日到22日才要演唱的前輩TWICE。

除了台北場外，6月27、28日也有香港場，地點在啟德體育場。i-dle今（5）日還宣布了會有展覽活動「i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE」，將在本月19號至明年10日開展，詳細資訊請靜待官方宣布。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » i-dle驚喜宣布唱台北大巨蛋！將成首個站上大巨蛋唱專場之女團！
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手