i-dle驚喜宣布唱台北大巨蛋！將成首個站上大巨蛋唱專場之女團！

大勢女團i-dle（薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華）日前驚喜宣布展開世界巡演唱會，巡迴地點包括台北大巨蛋！

i-dle宣布了繼2022年「JUST ME ( )I-DLE」、2023年「I am FREE-TY」、2024年「iDOL」後，2026年將展開第四次世界巡迴演出，命名「Syncopation」。Syncopation是種「為弱拍帶來強勢節奏手法」，預告總是打破框架的i-dle，將在巡演展現獨有的能量和變奏。

巡迴場地一字排開，韓國首爾想當然是第一個地點，而海外首場就在台灣台北大巨蛋，3月7日舉行！就目前消息，i-dle將成為首個站上大巨蛋唱專場的女團，意外搶先了3月20日到22日才要演唱的前輩TWICE。



除了台北場外，6月27、28日也有香港場，地點在啟德體育場。i-dle今（5）日還宣布了會有展覽活動「i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE」，將在本月19號至明年10日開展，詳細資訊請靜待官方宣布。



