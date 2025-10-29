合作《那张照片里的我们》，李沐曝初见振永喊「欧巴」让他脸红了！还曾计画让振永变胖

振永、李沐、宋柏纬合作之台湾电影《那张照片里的我们》将在金马影展抢先上映，李沐正好上了i-dle舒华所主持的《鉴定师》透露和振永的初见面。

李沐透露振永学了很多中文、发音很标准，让舒华吃味「有比我标准吗」，李沐犹豫了一下决定站在振永那，用韩语对镜头喊话：「欧巴做得好！」舒华秒懂李沐只是顾虑振永，强调自己还是第一，李沐最后没辙还是顺著舒华称她是「中文代表」。



李沐说自己知道要和振永合作后很紧张，因为在她心目中的韩国艺人都是很完美的，不像她可能会出现水肿、邋遢状态，爆料连妈妈都会吐槽：「竟然有人会欣赏你？」她说完和妈妈的搞笑互动后，表示要「拟定策略」，你可能以为她接下来要说的是积极管理体态，没想到她的策略是――想尽办法让振永变胖！不过似乎没能成功，她说振永外表完美，食欲其实很好。



两人都有共鸣在台湾喊一般男生「哥哥」很难以启齿，舒华说她连在韩国都很少喊「欧巴」，李沐则说见振永前曾练习一番如何「欧巴」。李沐照著练习一见振永就喊欧巴，马上感受对方脸红、心花怒放，明白了韩国男生被喊「欧巴」可能都会有被尊重的开心，李沐当场喊PD们「欧巴」，随即证实！舒华看PD开心的样子都忍不住模仿。



▼完整节目（谈及振永片段已定位02:30）



顺带一提，《那张照片里的我们》下月就要在金马影展抢先上映，李沐和振永都会参与11月17日、11月18日活动。

*延伸阅读：

