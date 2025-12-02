i-dle Minnie透過世界展望會再做公益！為家鄉泰國洪災兒童捐款5000萬韓元

i-dle泰籍成員Minnie去年9月加入了韓國世界展望會資助兒童計畫後，近日又透過該組織捐款幫助受到泰國洪災影響的兒童，也為家鄉面臨的災難盡一份力。

泰國南部近日受到嚴重暴雨，雨量甚至創下300年來紀錄，南部共9個州發生嚴重洪害，近220萬人受到影響，最新消息已逾170人罹難。韓國世界展望會表示災民之中，有不少兒童和弱勢族群生活遭遇極大威脅，Minnie此次捐款便針對兒童和弱勢族群。

Minnie捐款表示「聽到故鄉泰國因突如其來的洪水遭受巨大損失，感到非常心痛」、「特別是希望孩子們和脆弱的家庭，能盡快恢復穩定的日常生活」。Minnie的5000萬韓元的捐款，將全數用於泰國世界展望會之緊急救助事務，計畫向遭受困境的兒童及弱勢家庭支援生活必需品，以及改善臨時居住環境、幫助初期復原。



韓國世界展望會會長趙明煥（조명환音譯）表達對Minnie的感謝：「非常感謝Minnie溫暖的分享。此次捐贈將對因泰國洪水而陷入困境的兒童和家庭，他們的生存和復原起到實質性的幫助。世界展望會今後仍然會將兒童的安全和保護放在首位，繼續進行緊急救援活動。」

除了Minnie，‎Super Junior在曼谷開巡演期間也宣布為泰國洪災災民捐款。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞