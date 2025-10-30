繼聯合國和白宮演講之後，BTS隊長RM在APEC發表演說：「K-pop 成功的原因」點燃全球共鳴

BTS防彈少年團隊長RM（金南俊）成為史上首位登上 APEC 企業領袖高峰會的 K-pop 歌手，意義非凡。RM 表示：「我認為，K-pop 就像是拌飯——不同的元素在保有各自的獨特性之餘，彼此融合，創造出全新的成果。」沉穩的演講實力，引發了熱烈關注。





此次APEC企業領袖高峰會出席的國際重要人物，還有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、亞馬遜雲端服務（AWS）執行長馬特加爾曼（Matt Garman）、Google亞太行銷長卡恩（Simon Kahn）、 Meta亞太區公共政策副總密爾納（Simon Milner）、微軟副總庫克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann）等國際產業巨頭，共同探討正在改變全球經濟格局的創新產業和新趨勢。



當天 RM 以「APEC 區域的文化創意產業與K-文化的軟實力」為主題發表演說，全程以英文演講。他表示：「K-pop 接納了 Hip-hop、R&B、電子舞曲（EDM）等西方音樂元素，同時融合了韓國特有的美學、情感與製作系統。」



他強調：「K-pop 不僅僅是一種音樂類型，更是涵蓋了音樂、舞蹈、表演、視覺風格、音樂錄影帶（MV）、敘事內容及社群媒體等全方位的『360度完整體驗』。」他進一步指出：「K-pop 的成功並非源於某種文化的優越性，而是在堅守韓國獨特身份的同時，也尊重多樣性，並廣泛吸納全球文化。當文化的邊界被打破、不同聲音和諧共存時，創造性的能量便會爆發。」



RM 也以自身經驗，細說 K-pop 如何跨越國界、打動全球聽眾的過程。他回憶道：「十多年前，防彈少年團剛開始進軍海外時，從未想過會迎來如今的榮耀。當時，我們的音樂被自然地歸類為『非英語文化』，要登上主流平台幾乎像是在接受『韓語音樂能否在全球市場立足』的考驗。主流電視台的門檻高得令人難以跨越。」

他接著說：「我們不能只是坐等機會上門。為了創造機會，我們親自走上街頭唱歌、跳舞，甚至親手發放免費演出傳單。」RM 也坦言：「真正的困難在於別的地方。當我們被介紹為『韓國藝人』時，常被問到一些突兀的問題——『你們是來自北韓還是南韓？』『韓國在哪裡？』那時我們比起介紹音樂，更常需要先解釋韓國這個國家的位置，那是極其現實的冷酷時期。」



RM 表示：「打破這道高牆的最大原動力，就是『ARMY』（BTS 粉絲名）。他們以音樂為橋樑，跨越國界與語言相互交流。受到我們音樂訊息的啟發，粉絲們曾自發捐款、發起社會運動，令全世界為之驚嘆。」

他補充說：「曾被視為『亞洲少數文化支持者』的 ARMY，如今已成為新型的全球共同體與粉絲文化，為世界文化市場帶來新氣象。即使在此刻，他們仍以純粹的文化連帶力量，跨越國界發揮正面影響。ARMY 的『無邊包容』與『強烈凝聚力』，不斷成為我創意的靈感來源。」



期間，RM特別提到了成員和粉絲的一段話，讓粉絲們都非常感動：「我是一個非常幸運的人，我很幸運遇到另外六位BTS的成員。我很幸運遇到我們的製作人，Hitman Bang，他全力支持我們，讓我們做自己喜愛的音樂。但最重要的是，我很幸運我有ARMY願意接受我們的音樂，不只是作為消遣，還是我們共同的人生語言。順帶一提，ARMY是BTS的官方粉絲名，給大家參考...（台下傳出歡呼聲），向全世界的ARMY致敬！」



RM 表示：「文化應該自由流動，被傳遞到不同地方，並在融合中創造出如 K-pop 般的新價值。我希望這股創造性的文化潮流能在世界各地持續湧動。亞太地區正是擁有最豐富多元文化能量的區域。」

最後，他向在場的全球商界領袖呼籲：「請支持世界各地的創作者，讓他們有機會發揮創意。文化與藝術是最能打動人心的力量，也是傳遞多樣性與包容性最迅速的媒介。」



當天上午，RM 與 HYBE 董事長房時爀一同出席了 APEC CEO 峰會開幕式，並在會後參觀了現場設置的 HYBE 宣傳展區。



