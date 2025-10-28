《一日三餐》後成「綜藝絕緣體」？孫浩俊親自回應與羅PD的不和傳聞

演員孫浩俊在節目上，親自對與羅暎錫PD之間的不和傳聞作出澄清，引發關注。

25日，YouTube頻道《池舒適的世界》公開了一段影片，孫浩俊出演並與主持人池錫辰進行多方面的對談。

當天池錫辰問道：「最近沒有想再上綜藝嗎？除了《一日三餐》之外就沒再參加其他節目。之前還有傳出你和羅暎錫PD關係不好、因此下車的傳聞。」

對此，孫浩俊否認說：「完全不是那樣。他（羅PD）事前就親自聯絡我，說明節目企劃的用意。我也覺得兩位哥哥（指車勝元、柳海真）兩人一起出演會非常有趣。」



談到不和傳聞的起因，他解釋：「因為《一日三餐》的粉絲實在太多，大家可能感到失落吧。兩位哥哥看到那些報導後還特地聯絡我，說：『不是故意讓新聞變成那樣的，真的很抱歉。』」



孫浩俊也強調，他與羅暎錫PD至今仍保持著良好關係。「我上羅PD的直播節目也不是為了解釋什麼，而是因為我當時在演舞台劇《美國天使》，他主動邀請我上節目幫忙宣傳。」



他接著說：「後來我演舞台劇《殺死凱撒》時，羅PD雖然很忙，還是親自到現場看演出，並拍照發在SNS上替我宣傳，真的非常感謝他。」

此前，綜藝節目《一日三餐Light》於去年播出，由羅PD擔任製作人，演員車勝元與柳海真擔綱出演。但當時並未邀請曾連續出演五季的孫浩俊，引發外界揣測兩人是否鬧不和。



隨著爭議擴大，羅PD也出面解釋：「這一季想專注於車勝元與柳海真兩人之間的1對1化學反應。如果三人一起出演，孫浩俊要負擔的工作會太多。」



總之，大家的感情依舊非常好啦～！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞