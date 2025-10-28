【韓網熱門】國小生口出狂言：「老師月薪是靠我媽繳稅來的，應該請我吃炸雞！」引熱議「父母不合格」

近日，韓國一名國小教師通過Thread分享與學生的對話，引起大量討論。

該教師在國小執教已有12年，近日某次上課時，一名二年級學生說：「請給我買炸雞。 我媽說老師的月薪就是靠我媽繳稅來的。」教師寫道，小孩會毫不加修飾地轉達父母的話，雖然對於薪水很感激，但因為從未收到過炸雞，所以請小孩的父母自己去買。 引起討論後，該教師補充道：我想說的是，即便是無意之言，在小孩面前講話時也應該注意，因為孩子們很容易模仿。



韓國網友評論：

1. 老師難道不繳稅嗎？ 照這種邏輯來說，孩子們上學、吃午餐都是老師繳的稅金供的吧

2. 自己無知還不知道，難怪孩子也跟著變無知

3. 奇怪的小孩往往都有奇怪的父母，父母亂講話，小孩才會有樣學樣

4. 父母也應該要考資格證

5. 那些整天喊「我的稅金」的人，往往都是繳稅最少、甚至不繳稅的人

6. 他們以為只有自己在繳稅嗎？ 其實是靠別人以前和現在繳的稅金，讓自己的孩子享受免費教育和各種福利，自己也領了新婚夫婦津貼、育兒補助吧

7. 教師不是透過納稅獲得報酬，而是透過工作獲得報酬

8. 他們繳的稅，能分到教師手上的大概只有0.0001韓元吧...... 又無知又蠢又缺乏教育

9. 現實是，大多數公務員繳的稅反而更多

10. 要這麼算的話，國民也有話說吧？ 我們繳的稅讓你免費上學，那你是不是也該請全國人民吃炸雞？ 父母才是問題所在

11. 照這邏輯，你媽媽的薪水也是靠老師消費支撐的，那你媽媽是不是也該請老師吃炸雞啊？

12. 這種話現在都常聽，已經不痛不癢了kkk只要回一句「老師也有繳稅喔」就好了

13. 遇到這種情況，我都說：「你們是靠我繳的稅上學、吃午餐、買文具的，所以該你們請我吃炸雞才對~」孩子們就會當場語塞，哈哈

