《一日三餐》后成「综艺绝缘体」？孙浩俊亲自回应与罗PD的不和传闻

演员孙浩俊在节目上，亲自对与罗暎锡PD之间的不和传闻作出澄清，引发关注。

25日，YouTube频道《池舒适的世界》公开了一段影片，孙浩俊出演并与主持人池锡辰进行多方面的对谈。

当天池锡辰问道：「最近没有想再上综艺吗？除了《一日三餐》之外就没再参加其他节目。之前还有传出你和罗暎锡PD关系不好、因此下车的传闻。」

对此，孙浩俊否认说：「完全不是那样。他（罗PD）事前就亲自联络我，说明节目企划的用意。我也觉得两位哥哥（指车胜元、柳海真）两人一起出演会非常有趣。」



谈到不和传闻的起因，他解释：「因为《一日三餐》的粉丝实在太多，大家可能感到失落吧。两位哥哥看到那些报导后还特地联络我，说：『不是故意让新闻变成那样的，真的很抱歉。』」



孙浩俊也强调，他与罗暎锡PD至今仍保持著良好关系。「我上罗PD的直播节目也不是为了解释什么，而是因为我当时在演舞台剧《美国天使》，他主动邀请我上节目帮忙宣传。」



他接著说：「后来我演舞台剧《杀死凯撒》时，罗PD虽然很忙，还是亲自到现场看演出，并拍照发在SNS上替我宣传，真的非常感谢他。」

此前，综艺节目《一日三餐Light》於去年播出，由罗PD担任制作人，演员车胜元与柳海真担纲出演。但当时并未邀请曾连续出演五季的孙浩俊，引发外界揣测两人是否闹不和。



随著争议扩大，罗PD也出面解释：「这一季想专注於车胜元与柳海真两人之间的1对1化学反应。如果三人一起出演，孙浩俊要负担的工作会太多。」



总之，大家的感情依旧非常好啦～！

