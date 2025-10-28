「三代天團」EXO＆BTS 防彈少年團，明年上半年雙雙回歸！再掀K-pop黃金時代

代表K-pop第三世代的兩大男團——EXO與BTS防彈少年團，在全員皆服完役結束「軍白期」後，即將正式展開回歸活動。這兩組象徵一個時代的團體復出，不僅是一場「回歸」，更被視為承先啟後、讓K-pop再次起飛的信號。

根據SM娛樂27日消息，EXO將於12月以粉絲見面會「EXO'verse」開啟團體活動，並預計於明年第一季推出正規八輯。



隨著忙內世勳的退伍，EXO全員已完成兵役。不過此次將以「六人體制」（Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳、Lay）進行活動，「CBX」（Chen、伯賢、Xiumin）並不參與。另外值得關注的是，長期專注於中國活動的 Lay（張藝興）將久違地回歸團體。雖然他在2022年與SM娛樂結束專屬合約，但仍不時表達「自己是EXO成員」的歸屬感。





在歷經軍旅與個人活動的長期空白後，這次回歸有望成為EXO再次展現團隊默契與原有能量的舞台。業界人士表示：「在K-pop世代更迭快速的市場中，EXO依然是擁有穩固品牌力量的團體。」



與此同時，防彈少年團明年3月回歸的傳聞也在網上傳出。美媒《彭博社》引述BTS相關人士的說法報導，防彈少年團計畫於明年3月底推出新專輯，並預定展開共65場的世界巡演，其中30場以上將於北美舉行。不過，所屬公司 BIGHIT MUSIC 相關人士已在昨天對外澄清，表示：「 BTS 的新世界巡演行程與規模等，尚未有任何決定。」否認了此一說法，但明年上半年回歸，依舊是團隊專注實行的目標。



BTS也在今年6月全員正式結束服役，進入可進行「完整體」活動的狀態。雖然官方回應目前尚未確定新專輯與巡演的具體時間與規模，但業界普遍認為防彈少年團的2026上半年回歸已是既定事實。





防彈少年團過去以〈Dynamite〉、〈Butter〉、〈Yet To Come〉、〈Permission to Dance〉等歌曲征服全球音樂市場，不僅團體活動亮眼，成員們的個人活動也獲得全球矚目，成功讓K-pop躋身英美主流音樂市場。



業界分析認為，兩大代表性男團的回歸象徵「第三代偶像時代」的再燃。當新生代偶像不斷開拓新市場時，EXO與防彈少年團的復出不僅具備音樂性與象徵意義，更將為演出產業、全球音樂市場與粉絲文化注入全新活力。

