羅PD出題「麻辣○○」到底該填什麼？DAY6晟鎮繼SJ東海也喊「麻辣燙燙！」

羅PD製作的招牌YouTube綜藝《出差十五夜》，最新JYP娛樂篇《出差十五夜 X JYP》大家都看了嗎？4集影片共計破1500萬點閱！而有題四字詞語接龍的題目「麻辣○○」到底該填什麼？羅PD又一次出此題目難倒挑戰者！

DAY6晟鎮、TWICE娜璉、Stray Kids彰彬、ITZY有娜、朴軫永等人出戰羅PD系列綜藝經典的四字詞語接龍挑戰，其中一題問了彰彬：「麻辣……？」彰彬只喊出一個字：「燙──」「叮！」宣告錯誤！



沒想到我們「性感貴賓」晟鎮接著說：「麻辣燙燙！麻辣燙糖葫蘆葫蘆！」還手舞足蹈起來，後方聽見的NMIXX海嫄噗嗤大笑：「要瘋了！」Stray Kids方燦對彰彬表示無言：「不是有『麻辣香鍋』嗎？」自稱是外國人所以不太會韓語的2PM Nichkhun也跳出來想幫忙掩護：「他是要說『麻辣燙麵』！」



不覺得這場面似曾相識嗎？去年羅PD做客Super Junior團綜《SJ Returns - SJ 3.0》，東海被問到一樣的題目，也忍不住喊了「麻辣燙燙」，他當時疑似為了集中精神或是想聽更清楚而捏著耳朵，畫面看起來更像被燙到後捏著耳朵，完全可以做成哏圖！



神童和厲旭一聽東海的回答也跳起「燙糖葫蘆葫蘆……燙糖葫蘆蘆蘆蘆……」利特則認真詢問麻辣可以接什麼，藝聲回答「麻辣香鍋」和「麻辣燙麵」，思維完全和JYP家族一樣！不過銀赫和藝聲等人後續還一本正經地討論「說不定有菜單會寫麻辣燙燙吧」。



順帶一提，麻辣香鍋是一道川菜，對韓國人而言應是不陌生的異國料理，但顯然一些人已被〈麻辣燙（糖）葫蘆〉迷因洗腦了XDDD。而《出差十五夜 X JYP》整集，晟鎮貢獻非常多笑點！不得不佩服他的黑洞啊！



▼上述片段（已定位）



