《出差十五夜》JYP篇詞語接龍綽號滿天飛！「性感貴賓晟鎮」「沒有宿醉娜璉」「不要吧唧有娜」

《出差十五夜》最新JYP娛樂篇，依舊有羅PD招牌的四字詞語接龍遊戲，JYP家族成員們的回答，意外幫自己冠上許多搞笑稱號，笑翻粉絲了！

最搞笑的絕對是DAY6晟鎮「性感貴賓」！羅PD讓朴軫永回答「性感○○」，朴軫永回答「性感舞蹈」過關，但羅PD原本設想的答案應該是「性感食物」（形容食物好吃的MZ世代用語），結果朴軫永一臉問號無法理解，晟鎮還聽成「性感貴賓」（韓語푸들是來自英語poodle，貴賓狗），讓TWICE和ITZY成員們直接放聲大笑！



再來是ITZY有娜「不要吧唧」。有娜的題目是「吧唧○○」，答案應該是「吧唧博士」（吧唧是吃飯擬聲詞，吧唧博士指吃東西會發一邊出聲一邊評價食物的人），她卻造句變「不要吧唧」。Stray Kids彰彬都聽不下去喊：「呀！」ITZY成員們也一一唸她。羅PD都懷疑JYP大樓沒網路了，新造詞都不懂。當晟鎮也發問時，羅PD忍不住說：「安靜點性感貴賓！」大家笑得更誇張了XDDD！



有娜是「不要吧唧」，娜璉則是「不會宿醉」。娜璉回答「宿醉○○」和有娜狀況一樣，很自然地造出了短句而非名詞。搞笑的是，羅PD聽了回答：「不好意思，個人情報是知道了……」隊友志效當場反駁娜璉明明就很會宿醉。



這三人就這樣被冠上綽號到最後……字幕組也非常有才啊XDDD！



▼完整影片



