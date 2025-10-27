罗PD出题「麻辣○○」到底该填什么？DAY6晟镇继SJ东海也喊「麻辣烫烫！」

罗PD制作的招牌YouTube综艺《出差十五夜》，最新JYP娱乐篇《出差十五夜 X JYP》大家都看了吗？4集影片共计破1500万点阅！而有题四字词语接龙的题目「麻辣○○」到底该填什么？罗PD又一次出此题目难倒挑战者！

DAY6晟镇、TWICE娜琏、Stray Kids彰彬、ITZY有娜、朴轸永等人出战罗PD系列综艺经典的四字词语接龙挑战，其中一题问了彰彬：「麻辣……？」彰彬只喊出一个字：「烫――」「叮！」宣告错误！



没想到我们「性感贵宾」晟镇接著说：「麻辣烫烫！麻辣烫糖葫芦葫芦！」还手舞足蹈起来，后方听见的NMIXX海嫄噗嗤大笑：「要疯了！」Stray Kids方灿对彰彬表示无言：「不是有『麻辣香锅』吗？」自称是外国人所以不太会韩语的2PM Nichkhun也跳出来想帮忙掩护：「他是要说『麻辣烫面』！」



不觉得这场面似曾相识吗？去年罗PD做客Super Junior团综《SJ Returns - SJ 3.0》，东海被问到一样的题目，也忍不住喊了「麻辣烫烫」，他当时疑似为了集中精神或是想听更清楚而捏著耳朵，画面看起来更像被烫到后捏著耳朵，完全可以做成哏图！



神童和厉旭一听东海的回答也跳起「烫糖葫芦葫芦……烫糖葫芦芦芦芦……」利特则认真询问麻辣可以接什么，艺声回答「麻辣香锅」和「麻辣烫面」，思维完全和JYP家族一样！不过银赫和艺声等人后续还一本正经地讨论「说不定有菜单会写麻辣烫烫吧」。



顺带一提，麻辣香锅是一道川菜，对韩国人而言应是不陌生的异国料理，但显然一些人已被〈麻辣烫（糖）葫芦〉迷因洗脑了XDDD。而《出差十五夜 X JYP》整集，晟镇贡献非常多笑点！不得不佩服他的黑洞啊！



▼上述片段（已定位）



