歐巴今日入伍啦！路雲入伍前最後作品《濁流之爭》展現更多可能性！外型改變與演技均獲得正面評價

歌手兼演員路雲帶來了優秀的作品《濁流之爭》後將於今日正式入伍。在Disney+頻道獨家播出的原創電視劇集《濁流之爭》，描述朝鮮早期聚集了所有物資與錢財的江邊，為了能夠活得像個人，社會最底層的人們如何爭取被平等對待。路雲在劇中飾演一位雖有才華但卻無家世背景，在一群搬貨工人之中活出自己的夢想。

路雲本人則是曾在稍早的訪談中表示，對於本次的作品《濁流之爭》覺得相當滿意，每天也會搜尋很多次網友對他的評價，因為畢竟是他第一次嘗試的角色，路雲也擔心觀眾們是否能夠接受，搜尋結果讓他鬆了一口氣，觀眾們普遍都能接受他的演出。他更笑說退伍之後應該能夠接演的角色範圍可以變得更寬。



路雲從《偶然發現的一天》《戀慕》《前輩，那支口紅不要塗》《戀愛不可抗力》《婚禮大捷》等，劇中的角色設定大多帥氣又溫柔。不過在《濁流之爭》他展現出黝黑又粗曠的一面，和以往大相逕庭。路雲也表示「因為帥氣外型不會持久」他希望演員之路能夠走得長遠，想成為一個有競爭力的演員，因此他希望抹去自己的帥氣外型，甚至很多人表示一開始認不出那是路雲，不過觀眾們都給予正面評價，讓他對於本次的嘗試感到相當開心。



雖然路雲表示拍攝《濁流之爭》的過程中對他充滿挑戰，但也讓他逐漸感受到演戲的樂趣，讓他希望更努力，表現得更好，日後再挑戰更多不同的作品型態與角色。而路雲原定7月入伍，但後來經歷了複查判定而延後至今日，他也感謝在延遲的這段期間，讓他參與了釜山電影節這個盛事，不過現在的他希望盡快服完兵役，再回到自己喜愛的演員身分，更希望能夠再穿一次高中生的制服演出作品。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞