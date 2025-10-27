EXO宣布回归，Lay张艺兴合体「CBX不参与」引热议！年末开见面会、明年推正规8辑

男团EXO今日宣布将於12月举办粉丝见面会《EXO'verse》，并於明年第一季度发行第8张正规专辑，确定由Suho、灿烈、D.O.、Kai、世勋，以及久违回归的Lay（张艺兴）六位成员参与，消息一出立即引起热议。

据悉，EXO将在见面会上带来〈初雪〉等经典名曲，重温与粉丝共度的时光，还将首次公开新专辑收录曲的舞台。 这段时间，成员们各自在不同的领域取得了成功，时隔许久以EXO名义聚首，势必引起大量关注。



其实，EXO早在9月就以一张神秘图像预告回归，画面令人联想到月全蚀的瞬间，留言「DECEMBER 2025」，暗示12月起将续陆释出专辑宣传内容。



特别的是，Lay此次参与在韩网掀起热烈讨论，许多人惊讶留言：「等一下，Lay没退出吗？」、「这人好特别，像被放养的农村狗狗一样哈哈」、「虽然有点傻眼，但并不讨厌，只是没想到会出现」。 部分网友对他归队表示欢迎：「每次成员入伍Lay都会出席，看来私下关系很好」、「明明从2017年就没一起活动，却能再次合体，算是有义气」「比起其他无端脱队的成员，已经算是不错」。 还有人拿与SM娱乐打官司的小分队CBX（Chen、伯贤、Xiumin）比较，表示：「至少比CBX好，CBX提告那刻就等於退出EXO了」、「看来SM真的不想理CBX」。



同时，亦有大量粉丝涌入EXO的SNS帐号里留言，表达反对EXO以6人形式活动、要求CBX参与，强调9人才是完整体。



目前，Lay与SM娱乐的专属合约已经在2022年到期，后续未续约; Chen、伯贤、Xiumin则在2023年通报与SM娱乐解约，现在因酬劳纠纷等问题僵持不下。



此外，EXO见面会门票将於10月30日透过Melon Ticket开放粉丝预售，一般预售则於31日晚8点展开。 活动也将透过Beyond LIVE与Weverse线上直播，相关资讯将於日后公布。

