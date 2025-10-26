車銀優軍中不停歇！下月推迷你二輯《ELSE》，主演電影《放飛旅行團》擊敗《鏈鋸人：蕾潔篇》登預售冠軍

軍白期不存在！車銀優在入伍後依舊未退出大眾視線，不僅主演電影《放飛旅行團》即將上映，還確定於11月21日推出第二張迷你專輯《ELSE》，用實力證明「真正的全能偶像沒有休息期」。

24日下午，車銀優透過官方SNS與YouTube頻道公開《ELSE》的Coming Soon預告影片。 短短幾秒中，他以神秘氛圍與多變表情吸引目光，從迷惘的神情到帶著傷痕的強烈眼神，展現反轉魅力，令人期待他將展現的全新音樂風格。



這張《ELSE》是車銀優在入伍之前完成錄音的作品，也是繼去年2月發行的首張迷你專輯《ENTITY》後，時隔約1年9個月推出的新作。 即使身在軍中，車銀優仍持續以事前準備好的音樂、影像與粉絲互動內容填滿「軍白期」，展現無可替代的能量。

車銀優目前於陸軍軍樂隊服役，入伍前除了錄製新專輯，也在首爾與東京舉辦了粉絲見面會《THE ROYAL》，與全球粉絲共度難忘時光。 近期，他的《車銀優 VR演唱會：Memories》以及延伸版本《車銀優：Memories in Cinema》上映後，也獲得觀眾熱烈迴響。



同時身兼演員身份的車銀優，影視作品也接連不斷。 將於本月29日上映的電影《放飛旅行團》中，他飾演夢想成為世界級DJ的帥氣宅男「延民」，與姜河那、金英光、姜泳錫、韓善夥等人合演爆笑喜劇。 該片由《30日》的南大中導演執導，獲好評「全家人都能開心觀賞的喜劇」，目前在預售榜上擊敗《鏈鋸人劇場版：蕾潔篇》，登上韓國全片預售冠軍。



除了《First Ride》外，車銀優與朴恩斌、金海淑等合作主演的Netflix新劇《The Wonderf Fools》也即將上線，持續展現他作為歌手與演員的多面魅力。

車銀優的第二張迷你專輯《ELSE》將於11月21日在各大音源平台正式上線。此外，車銀優於今年7月28日以陸軍現役身分入伍，目前在軍樂隊服役，預計於2027年1月27日退伍。



