「不是男演員，是女的！」柳真揭拍戲陰影：對手口氣像下水道，鏡頭太近逃不掉

女星柳真近日在節目中聊到拍戲時的辛酸經驗，意外揭露自己曾與一位「口氣超重」的女演員合作，場面一度尷尬到讓她快崩潰！

這段內容出自她與老公奇太映共同經營的YouTube頻道「柳真VS太映」中。 兩人邊吃邊玩起「平衡遊戲（兩難選擇）」時，被製作組問到：「如果合作對象是嘴巴有下水道味的演員 vs. 一直忘台詞的演員，你會選哪一個？」

奇太映先笑說：「我們兩個都遇過這種情況。」柳真立刻回答：「我寧可遇到一直忘台詞的人！」奇太映則表示理解忘詞的演員：「有時候太緊張會一直忘詞，身為演員也會想幫對方放鬆，不會生氣，但超過一定程度就真的很累。」



不過柳真堅持：「不行，我還是受不了嘴巴有下水道味的！」製作組試著說服她：「那就忍一下嘛，很快就拍完啦~」柳真當場搖頭：「怎麼忍？ 還要對話耶！」接著她語出驚人地透露：「而且那不是男演員，是女演員。 那個味道...... 真的像壞掉的煙味，超濃！」她坦言當時拍戲時超痛苦，因為鏡頭同時要拍到自己講台詞的畫面，「那距離太近了，真的逃不掉。」



網友聽完笑翻又心疼：「這也太真實了吧！」、「柳真太誠實了哈哈哈」、「好想知道是哪位女星但又不敢問XD」。



柳真向來以清新形象著稱，這次大方分享拍戲趣事，不但讓粉絲看到她率直的一面，也意外揭開演員拍戲時的「無香壓力現場」！



