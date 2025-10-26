ADP成員Annie出道半年就成為《歌謠大祭典》主持人！PD透露選擇她的理由，又在韓網掀起熱烈討論

混聲團體 ALLDAY PROJECT 的成員 Annie 出道半年就成為《MBC歌謠大祭典》的主持人，引發熱烈討論。

今年負責執導《MBC歌謠大祭典》的張宇成（장우성）PD 對《體育朝鮮》表示：「10年來一直守護《歌謠大祭典》的潤娥退出後，我們真的苦惱很久該邀請哪位。」



他接著說：「現在是 K-POP 受到全世界矚目的時期，因此《歌謠大祭典》的新面孔應該是『時代所矚目的新人』，從這一點來看，Annie 是最自然的選擇。」吐露選擇 Annie 擔任MC的理由。張PD表示：「Annie 出道後通過各種活動展現出聰慧且充滿魅力的領導力，短時間內吸引大眾的關注，我認爲她是符合新時代的標誌性人物。」

另外，Annie 被選為 MC 成爲熱門話題的同時，因爲「新世界集團第三代」的華麗背景，也掀起「靠實力 vs 靠資本」兩派爭論。張PD解釋：「Annie 是通過『行動』證明的藝人，出道半年就打造出屬於自己的色彩，這點給我留下深刻的印象。」



（相關報導：【韓網熱門】「新世界長女」Annie接任潤娥成「歌謠大祭典」新MC！韓網友：靠實力vs靠資本）

採訪一出來，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「年末歌謠頒獎典禮的主持人怎麼這麼熱鬧啊，什麼都沒聽說過的孩子們都能做音樂放送 MC」、「如果太一般的話，下次就不會用了」、「是今年最成功的新人嘛，去年 TWS 成員（道勳）也主持了《歌謠大祭典》」、「因爲是新世界的女兒，所以才會關注啊」、「把他放進去就不用擔心廣告了」、「時代矚目？」、「金湯匙的時代嗎」、「去年也是新人的話... 話題性很好，我理解了」、「感覺會做得很好，Annie 加油」、「SM 一個位置、HYBE 一個位置，反正不是 Annie ，也會用其他大型企劃公司的人」、「作爲新人受到關注是因爲已經是在新世界」等等。



