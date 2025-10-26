车银优军中不停歇！下月推迷你二辑《ELSE》，主演电影《放飞旅行团》击败《链锯人：蕾洁篇》登预售冠军

军白期不存在！车银优在入伍后依旧未退出大众视线，不仅主演电影《放飞旅行团》即将上映，还确定於11月21日推出第二张迷你专辑《ELSE》，用实力证明「真正的全能偶像没有休息期」。

24日下午，车银优透过官方SNS与YouTube频道公开《ELSE》的Coming Soon预告影片。 短短几秒中，他以神秘氛围与多变表情吸引目光，从迷惘的神情到带著伤痕的强烈眼神，展现反转魅力，令人期待他将展现的全新音乐风格。



这张《ELSE》是车银优在入伍之前完成录音的作品，也是继去年2月发行的首张迷你专辑《ENTITY》后，时隔约1年9个月推出的新作。 即使身在军中，车银优仍持续以事前准备好的音乐、影像与粉丝互动内容填满「军白期」，展现无可替代的能量。

车银优目前於陆军军乐队服役，入伍前除了录制新专辑，也在首尔与东京举办了粉丝见面会《THE ROYAL》，与全球粉丝共度难忘时光。 近期，他的《车银优 VR演唱会：Memories》以及延伸版本《车银优：Memories in Cinema》上映后，也获得观众热烈回响。



同时身兼演员身份的车银优，影视作品也接连不断。 将於本月29日上映的电影《放飞旅行团》中，他饰演梦想成为世界级DJ的帅气宅男「延民」，与姜河那、金英光、姜泳锡、韩善伙等人合演爆笑喜剧。 该片由《30日》的南大中导演执导，获好评「全家人都能开心观赏的喜剧」，目前在预售榜上击败《链锯人剧场版：蕾洁篇》，登上韩国全片预售冠军。



除了《First Ride》外，车银优与朴恩斌、金海淑等合作主演的Netflix新剧《The Wonderf Fools》也即将上线，持续展现他作为歌手与演员的多面魅力。

车银优的第二张迷你专辑《ELSE》将於11月21日在各大音源平台正式上线。此外，车银优於今年7月28日以陆军现役身分入伍，目前在军乐队服役，预计於2027年1月27日退伍。



