從戀人到夫妻攜手走過 10 年！申敏兒、金宇彬今天結婚，愛情終於修成正果

申敏兒與金宇彬攜手走過長達 10 年的歲月。這份信任與愛情，終於在今天（20日）迎來美好的結果，兩人正式共組家庭。

20 日，申敏兒與金宇彬在首爾中區新羅酒店舉行婚禮，只邀請雙方家人、親戚及少數至親好友出席，在低調溫馨的氛圍中完成終身大事。

申敏兒（1984年生）和金宇彬（1989年生）兩人相差 5 歲，因拍攝廣告結緣，於 2015 年開始交往，在演藝圈中罕見地維持了長達 10 年的公開戀情。



交往期間，金宇彬曾被診斷出罹患鼻咽癌，而在這段艱難的治療過程中，申敏兒始終陪伴在側，成為他最堅實的後盾。兩人的人生步調也十分相近，長期投入公益捐贈，價值觀與各方面相當契合，最終攜手走向婚姻。

本次婚禮由金宇彬的摯友、演員李光洙擔任主持。原本備受期待的祝歌，將由曾與兩人一同出演 tvN 綜藝節目《豆豆笑笑》的 EXO 成員都敬秀（D.O.）獻唱，但他當天需出席「2025 Melon Music Awards」，最終未能成行，令人感到惋惜。



婚禮以低調進行。儘管是華麗的頂級明星夫妻，兩人仍親手製作手工喜帖，展現滿滿誠意，獲得外界祝福與應援。喜帖上以手繪方式呈現新郎新娘的模樣，令人莞爾一笑。



10 年來，兩人以戀人身分守護彼此的信任與愛情，在各自作為韓流明星堅守位置的同時，也維持穩固的伴侶關係。眾人衷心祝福這對佳偶未來充滿幸福與喜悅，粉絲們也紛紛送上誠摯的祝賀。

更值得一提的是，這對「天使夫妻」也始終如一地持續著溫暖的善行，他們長期投入捐款與公益活動，在今年年末再次向多個弱勢族群機構捐出總計 3 億韓元的善款，包括翰林燒傷基金會、首爾峨山醫院、Good Friends等相關機構，將愛心送往需要幫助的地方。



