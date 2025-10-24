每8則時尚對話就有1次提到他！防彈少年團Jimin席捲全球時尚圈，四大時裝週唯一K-pop王者

全球媒體分析機構Onclusive最新數據出爐，防彈少年團成員Jimin在2026春夏四大時裝周上強勢登頂，成為最受矚目的K-pop藝人！這份針對9月8日至10月8日期間巴黎、米蘭、紐約和倫敦時裝周的全面分析顯示，Jimin以13.46% 的媒體份額（SOV）在K-pop偶像中穩坐冠軍寶座，證明了他無可匹敵的全球影響力。

Jimin在10月1日迪奧（Dior）大秀的亮相簡直炸翻全場！當他身著全黑造型現身秀場時，瞬間成為全球媒體焦點。 巴黎當地媒體、歐美主流時尚雜誌爭相以「Jimin在秀場前排閃耀」為題大篇幅報導，並瘋狂刊登他的現場照片。 當天相關話題熱度直衝巔峰，光是「#jiminxdior」這個標籤就被提及約453萬次，讓Jimin成為唯一進入話題榜前十的K-pop明星。



數據顯示，巴黎時裝周在四大時裝周中表現最為搶眼，總共獲得2550萬次提及，遠超米蘭的570萬次、紐約的380萬次和倫敦的270萬次，獨佔總媒體份額的70%以上。 其中迪奧以35.04%的佔比成為品牌中的最大贏家，而Jimin無疑是推動這波熱度的關鍵推手。

業內專家分析，Jimin高達13.46%的媒體份額意味著在時裝周期間，每7到8次時尚相關對話中就有一次會提到他的名字。 這種驚人的曝光率充分展現了他作為品牌影響者的強大實力，也讓他成為本季時裝周最具代表性的標誌性人物。

防彈少年團本次共有五位成員躋身TOP 20，創下單一團體最多入圍紀錄。 而Jimin一人的媒體份額幾乎相當於其他成員的總和，這種壓倒性的表現讓他成為本季時裝周當之無愧的王者，登上全球無數媒體的頭條位置。



從迪奧秀場的全黑造型引爆社交媒體，到拿下13.46%的媒體份額，Jimin用實際行動證明，他不只是K-pop巨星，更是引領全球時尚潮流的風向標！

