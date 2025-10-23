《車貞淑醫生》金炳哲51歲尚未婚「比起奧斯卡更想成家」，《熊孩子》力邀加入

演出《車貞淑醫生》嚴正化渣男老公「徐人浩」的金炳哲，實際上51歲尚未婚，他為宣傳電影新作《救援者》來到了《我家的熊孩子》擔任特別MC，坦白自身對婚姻的嚮往。

他坦言對《我家的熊孩子》有些「愧疚」，因為自己不太看節目。他解釋自己還沒結婚，自認「和這裡的演出者處境差不多」，看了節目會想到自己父母而對父母感到抱歉。沒錯，金炳哲1974年生51歲尚未婚，還是黃金單身漢。

他透露自己未婚，卻常常被誤會已婚，不只是入口網站搜尋他，關鍵字常有「金炳哲妻子」、「金炳哲離婚」、「金炳哲子女」，連演員同僚都會誤會，會和他聊起關於婚姻與孩子的話題。金炳哲認為自己總有一天會結婚的，就算徐章焄丟給他難題「和完美的理想行結婚VS康城（坎城）電影節最佳男主角」，他還是選擇前者，更說就算是奧斯卡也一樣，不過補充說明「婚若結得好，工作也會有正向影響」。



申東燁此時抓緊機會，想說服金炳哲在拍戲之餘能前來演出《熊孩子》當班底，會讓安排他相親，徐章焄唱和：「會一直幫你介紹，一直下去，我們國家最棒的編劇團體還會先認證人品！」申東燁：「請深思熟慮一下！」

金炳哲節目上還當場跳《Kpop 獵魔女團》Saja Boys的〈Soda Pop〉，說是想在相親時散發魅力所準備的個人技，根本就準備好了要加入《熊孩子》相親吧！還有個「發出輪船聲」技能，徐章焄評價「因為太無言了可能會笑出來」，相當搞笑。



順帶一提，《車貞淑醫生》日前有了好消息要製作第二季，他和嚴正化等人會原班人馬回歸！

▼上述相關影片（完整節目香港觀眾可至Viu收看）



