「國民妹妹」文瑾瑩罕病痊癒！7個月後驚人變化，素顏照美出新高度~

今年38歲的演員文瑾瑩睽違約7個月公開自拍，讓粉絲們都驚喜不已。

3日，文瑾瑩在SNS上發文：「自然捲、捲捲的頭髮。吹頭髮時心情很好，就久違地拍了自拍照。」並分享了近況。





公開的照片中，文瑾瑩以清澈的雙眼展現出不變的童顏魅力，讓人難以相信她已38歲。自然的捲髮與跳色染髮引人注目，特別是素顏狀態下依舊五官立體、下顎線更加俐落，令人驚嘆。

文瑾瑩於1999年以童星出道，2000年在KBS2《藍色生死戀》中飾演宋慧喬的童年角色而深受喜愛。隨後主演電影《薔花，紅蓮》、《我的小小新娘》、《舞者的純情》等作品，接連大受歡迎，被封為「國民妹妹」。2017年她被診斷出「急性腔室症候群」，但經過長期治療與休養後已完全康復，去年重返演藝圈，出演Netflix《地獄公使》第二季。

在《地獄公使2》製作發表會上，文瑾瑩以稍微圓潤的外型現身，一度引發健康疑慮。對此她表示：「我已經完全痊癒，現在非常非常健康。雖然最近胖了一點，但正在看著自己的真實影片努力減肥，希望大家不要再擔心健康，而是為我的減肥之路加油。」



