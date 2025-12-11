又可以看到李俊昊的新劇啦！Netflix《現金英雄》預告曝光：他將變身擁有「鈔能力」的最慘英雄？

李俊昊這個角色設定怎麼有點慘？但感覺會變得超帥氣～大家看完預告期待這部嗎？

Netflix 新劇《現金英雄》是改編自同名網路漫畫，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，講述一位夢想擁有自己房子的平凡公務員「姜常雄」意外獲得了超能力，靠身上的現金使出特異功能，他身上有多少現金就能擁有多少能力。



公開的海報中，臉受傷、受傷的臉和穿著破舊衣服的姜常雄（李俊昊 飾）站在正中間。看起來與英雄有點距離的他，在一夜之間獲得與擁有的現金有同等的超能力。之後是露出驚訝表情的姜常雄女友金敏淑（金慧峻 飾），只要一喝酒，不管是什麼障礙都能通過的律師卞湖仁（金炳哲 飾），與吃下的卡路里有同等的超能力方恩薇（金香起 飾），預示著他們將和姜常雄一起展開活躍的活動。



公開的預告中，以對飄落的紙幣、掉落的硬幣感到驚訝的姜常雄和金敏淑的樣子開始。與擔心結婚和買房而勸阻使用超能力的金敏淑的願望不同，在姜常雄不斷出現不得不使用超能力的情況。接著律師卞湖仁（金炳哲 飾）、方恩薇（金香起 飾）、喬納森（李彩玟 飾）、喬安娜（姜漢娜 飾）、趙元道（金義聖 飾）等人的登場，使他的日常生活變得更加混亂。



面臨需要拿出薪水才能使用超能力的姜常雄，喬安娜對他說：「你們這些人總以為有超能力就能解決一切，你知道現在社會有什麼比超能力更強大的嗎？就是『本事』。」讓人好奇沒有錢就無法施展超能力的他，將會如何對抗犯人呢？



而《現金英雄》由《加油吧威基基》、《代理公司》李昌民導演執導，《薛西弗斯的神話》李濟仁編劇和全燦浩編劇執筆，將在12月26日上線。

