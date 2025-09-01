18.5%高收視韓劇《車貞淑醫生》宣布第二季！嚴正化 x 金炳哲主演原班人馬回歸

人氣劇 《車貞淑醫生》確定製作第二季，並將由原班人馬嚴正化與金炳哲再度攜手回歸，消息一出立刻引發觀眾熱烈期待。

根據韓媒 《SPOTV News》 獨家報導，《車貞淑醫生》團隊已正式啟動第二季籌備。 該劇於2023年播出，以一名結婚20年的家庭主婦，在人生轉折後成為醫院實習醫師的奮鬥故事，深受觀眾共鳴。 劇中車貞淑（嚴正化 飾）在權威丈夫（金炳哲 飾）的陰影下，長年犧牲自我為家庭付出，卻最終勇敢追尋自我，成長為一名充滿使命感的醫師。 該劇播出期間創下最高 18.5% 的高收視，在低迷的收視市場中寫下亮眼成績，掀起追劇熱潮。



時隔三年，《車貞淑醫生》將再度回歸，嚴正化繼續飾演主角「車貞淑」，而金炳哲則再度出演其丈夫、結腸直腸外科主任「徐人浩」。 兩人在第一季中以既真摯又帶有喜感的夫妻互動征服觀眾，這次再度合體，勢必為第二季增添更多看點。



嚴正化與金炳哲早在第一季播畢後就多次表達對作品的熱愛與對第二季的期待。 嚴正化曾在訪談中表示：「我非常希望能演出第二季，也隨時做好準備。 因為人浩並沒有再婚，而車貞淑到鄉下繼續行醫，或許故事還有新的展開。」金炳哲則認為：「編劇的筆觸非常新穎，我相信第二季是完全有可能的。」

如今製作終於落實，《車貞淑醫生》第二季勢必將以更升級的劇情與演出回歸，觀眾也正引頸期盼這部曾引發社會熱議的話題韓劇，再度創造收視神話。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞