《车贞淑医生》金炳哲51岁尚未婚「比起奥斯卡更想成家」，《熊孩子》力邀加入

演出《车贞淑医生》严正化渣男老公「徐人浩」的金炳哲，实际上51岁尚未婚，他为宣传电影新作《救援者》来到了《我家的熊孩子》担任特别MC，坦白自身对婚姻的向往。

他坦言对《我家的熊孩子》有些「愧疚」，因为自己不太看节目。他解释自己还没结婚，自认「和这里的演出者处境差不多」，看了节目会想到自己父母而对父母感到抱歉。没错，金炳哲1974年生51岁尚未婚，还是黄金单身汉。

他透露自己未婚，却常常被误会已婚，不只是入口网站搜寻他，关键字常有「金炳哲妻子」、「金炳哲离婚」、「金炳哲子女」，连演员同僚都会误会，会和他聊起关於婚姻与孩子的话题。金炳哲认为自己总有一天会结婚的，就算徐章焄丢给他难题「和完美的理想行结婚VS康城（坎城）电影节最佳男主角」，他还是选择前者，更说就算是奥斯卡也一样，不过补充说明「婚若结得好，工作也会有正向影响」。



申东烨此时抓紧机会，想说服金炳哲在拍戏之余能前来演出《熊孩子》当班底，会让安排他相亲，徐章焄唱和：「会一直帮你介绍，一直下去，我们国家最棒的编剧团体还会先认证人品！」申东烨：「请深思熟虑一下！」

金炳哲节目上还当场跳《Kpop 猎魔女团》Saja Boys的〈Soda Pop〉，说是想在相亲时散发魅力所准备的个人技，根本就准备好了要加入《熊孩子》相亲吧！还有个「发出轮船声」技能，徐章焄评价「因为太无言了可能会笑出来」，相当搞笑。



顺带一提，《车贞淑医生》日前有了好消息要制作第二季，他和严正化等人会原班人马回归！

▼上述相关影片（完整节目香港观众可至Viu收看）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻