【多圖】Netflix《地獄公使2》發佈會：金聖喆接任男主合作金賢珠&金信祿，文素利&林成宰&文瑾瑩全新加盟
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【多圖】Netflix《地獄公使2》發佈會：金聖喆接任男主合作金賢珠&金信祿，文素利&林成宰&文瑾瑩全新加盟

韓劇   2024年10月21日   星期一11:22   Sani  

（封面圖源：TVDaily）

今日（10月21日）上午，Netflix新劇《地獄公使2》在首爾首爾東大門廣場JW萬豪酒店舉辦發佈會，主演金賢珠、金聖喆、金信祿、文素利、林成宰、文瑾瑩及導演延尚昊出席。

金賢珠：
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金聖喆：
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金信祿：
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文素利：
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林成宰：
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文瑾瑩：
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導演延尚昊：
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編劇崔圭石：
（圖源：TVDaily）

主演合照：
（圖源：TVDaily）

主演及編導合照：
（圖源：TVDaily）

《地獄公使》系列改編自延尚昊和崔圭石共同創作的網路漫畫《地獄》，由延尚昊擔任導演。第二季中，世界因不断传来的地狱宣告而变得更加混乱，故事围绕着突然复活的新真理会会长鄭晉守和朴静子展开，律师闵慧珍、新真理会以及箭鏃势力之间的纠葛将更加复杂，将于本月25日公开。

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