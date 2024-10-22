10月25日將再度呈現世界觀的《地獄公使2》！導演延尚昊：說過的話不會再說，朝向新方向發展！

擁有非常具吸引力的反烏托邦世界觀，《地獄公使》在第一季一推出就震撼全球，公開僅10天就擁有上億的累積收視時數，時隔多年的第二季也即將在10月25日時向全球公開。

加入第二季演出的新主角金聖喆相當有自信的表示，透過本次的作品，展現出所有人都想像不到的所謂「地獄」這個地方。即將在10月25日公開的《地獄公使2》描述的是承接第一季內容，人們被毫無預警的預告自己即將在幾日後進入地獄，接下來則發生一些用科學難以解釋的現象，第二季則將呈現在第一季在許多人面前前往地獄的朴靜子以及鄭振秀的奇蹟復活。



金聖喆將接替劉亞仁演出為了遵守新真理會的教義，而隱藏自己地獄之行的第一任議長鄭振秀。走了一遭地獄而相隔8年後才復活的鄭振秀變得一無所有，只有恐懼，金聖喆也表示自己在演出時，一直想著似乎被什麼東西追趕，以這樣的心情產生恐懼眼神進行演出，也想像這角色在漫畫中可能出現的表情。



金賢珠也承襲第一季，出演與新真理會對抗箭頭領導的閔惠珍一角，他表示本次的演出將透過動作與表情表現得更加強烈，更加沉重一點，飾演復活者朴靜子的金信祿，也將表達更果敢的演技，聽說令在場工作人員都造成騷動，令人期待這位演技派強者的表現。本季再加入文素利、梁東根、文瑾瑩、以及林成宰等新演員共同演出，爲該劇增添力量。



時隔三年再度推出新作品的文瑾瑩，將飾演狂熱教派集團箭鏃的核心人物「陽光班老師」，他也大呼本次的造型應該是目前為止最為突破性的一種，連他自己都認不出自己來了，文瑾瑩出道多年，也一直對於新的角色非常感興趣並有著熱情，也非常感謝藉此機會能夠演出這個相當有魅力的角色。



導演延尚昊也強調說，《地獄公使》原本就是以相當強烈又奇特的世界觀開始，也以復活的話題結束，並且不會再說出之前已提過的內容，從第一季獲得靈感再繼續製作第二季，並且努力朝向不一樣的新方向發展，希望大家一起期待《地獄公使2》所帶來與眾不同的趣味。

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