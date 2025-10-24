羅PD出手了！《颱風商社》李俊昊×金敏荷合體上「頻道十五夜」

由李俊昊、金敏荷主演的 tvN 熱門週末劇《颱風商社》人氣持續飆升，兩位主演即將登上羅暎錫PD（羅PD）旗下的 YouTube 頻道「頻道十五夜」節目，引發粉絲熱烈期待！

據韓媒《YTN star》獨家報導，李俊昊與金敏荷將於下週出演「頻道十五夜」的最新內容。 兩人剛在10月20日結束《颱風商社》的拍攝，立刻投入戲劇宣傳活動，而與羅PD的會面正是宣傳行程的一部份。

《颱風商社》以1997年韓國IMF金融危機時期為背景，講述一位誤打誤撞成為貿易公司社長的菜鳥上班族「強太風」（李俊昊 飾），如何在資源匱乏、壓力重重的環境中努力生存、逐步成長的故事。 金敏荷則飾演公司會計「吳米鮮」，與李俊昊展開一段帶點懷舊色彩的青春職場故事。該劇自10月11日首播以來就創下今年 tvN 週末劇最高的首播收視率，之後每集都刷新自身紀錄，短短四集收視就逼近10%，氣勢驚人。

隨著劇集人氣火速上升，李俊昊與金敏荷這次在羅PD節目中將分享《颱風商社》的幕後趣事與拍攝花絮，預料會再次掀起話題。 粉絲們已迫不及待想看到兩位主演在節目中展現戲外的自然默契與幽默互動！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞