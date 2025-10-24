《了不起的導遊》全昭旻稱崔丹尼爾為「認識時間很短的至親好友」

10月28日即將首播的MBC Every1《偉大的導遊2.5－了不起的導遊》人氣旅遊實境節目，是《偉大的導遊》系列其中之一，由金大浩、崔丹尼爾、全昭旻、效定（Oh My Girl成員）預告了他們的首度旅行地，也就是民族的靈山白頭山，引發話題討論。

本季節目中將由金大浩與崔丹尼爾丹擔任特別導遊，展開全新的旅程。第二季節目中擔任攝影棚成員的全昭旻與效定本次將親身參與旅程，期待新的火花。平時喜愛獨自旅遊的金大浩，也提到這次先想到的是一起旅遊的朋友們的需求，他們是否需要什麼，他如何滿足大家的需求等等，與平時只考慮到自己截然不同，也花費更多心思在這上面。



崔丹尼爾則是大大稱讚金大浩是一個非常稱職的導遊，表現幾近滿分，更表示觀眾們沒有收看的話是自己的損失。而成員中與崔丹尼爾是好朋友的全昭旻，甚至一度爆發粉紅傳聞，全昭旻也劃清界線說，因為是好朋友，但認識的時間太短，希望大家關注我們能否在其他環境中也成為真正的好朋友。令觀眾們相當期待兩人表現出的默契。



本次白頭山旅行的老么效定也說，昭旻與她的默契程度，以及哥哥們與他的兄妹默契，像是真正的家人般互動，在旅程中相互關懷照顧對方，也會互相開對方的玩笑，觀眾們收看時可能也會覺得真的像是家人共同出遊的旅行。效定表示因為上衣季節目中也曾一起共度，覺得本次合作更有默契，也請大家多多期待播出。由金大浩、崔丹尼爾、全昭旻與效定一起出遊的白頭山之旅，將於10月28日晚間《偉大的導遊2.5－了不起的導遊》首播。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞