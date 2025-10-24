康男坦承在中秋連假進廠維修！鼻歪、難呼吸→再手術內容全公開

男團M.I.B出身的歌手康男坦承在中秋連假期間接受了鼻子整形再手術，引發了網友關注。

康男於23日透過YouTube頻道《鄰居朋友康男米》透露，他在中秋連假期間進行了鼻整形手術的原因。

他表示：「我其實有點變了，本來不打算公開，但去美容室時被人立刻發現，問我『（鼻子）什麼時候做的？』」



康男表示，自己趁著中秋連假、請假動了手術，並解釋原因：「出道前做過一次鼻整形，聽說若是使用軟骨進行手術，有時會出現鼻子內縮的狀況。有天看畫面時，發現螢幕上只看得到我的鼻孔，而且鼻子歪了，只能用一邊呼吸。醫生建議我再做手術，所以就決定動刀了。」

▼中秋連假前的直播影片：



他接著笑說：「醫生原本建議我至少一個月後再拍攝節目，但我沒辦法那麼久不工作。手術後一週我就去錄《韓日TOP10秀》，休息時間有好多藝人跑來問我發生什麼事，場面挺好笑的。」

最後康男開玩笑說：「我太太常說我臉太長，但做完鼻子後，現在完全不覺得長了呢。」用自嘲的方式，來分享這一段經歷。

▼網友們看完康男的最新影片後，紛紛感嘆：「做得真自然」、「效果真不錯」



