罗PD出手了！《台风商社》李俊昊×金敏荷合体上「频道十五夜」

由李俊昊、金敏荷主演的 tvN 热门周末剧《台风商社》人气持续飙升，两位主演即将登上罗暎锡PD（罗PD）旗下的 YouTube 频道「频道十五夜」节目，引发粉丝热烈期待！

据韩媒《YTN star》独家报导，李俊昊与金敏荷将於下周出演「频道十五夜」的最新内容。 两人刚在10月20日结束《台风商社》的拍摄，立刻投入戏剧宣传活动，而与罗PD的会面正是宣传行程的一部份。

《台风商社》以1997年韩国IMF金融危机时期为背景，讲述一位误打误撞成为贸易公司社长的菜鸟上班族「强太风」（李俊昊 饰），如何在资源匮乏、压力重重的环境中努力生存、逐步成长的故事。 金敏荷则饰演公司会计「吴米鲜」，与李俊昊展开一段带点怀旧色彩的青春职场故事。该剧自10月11日首播以来就创下今年 tvN 周末剧最高的首播收视率，之后每集都刷新自身纪录，短短四集收视就逼近10%，气势惊人。

随著剧集人气火速上升，李俊昊与金敏荷这次在罗PD节目中将分享《台风商社》的幕后趣事与拍摄花絮，预料会再次掀起话题。 粉丝们已迫不及待想看到两位主演在节目中展现戏外的自然默契与幽默互动！

