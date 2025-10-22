《模範計程車3》表藝珍最新劇照曝光！剪短髮回歸，還透露：「會有動作戲+多樣的副角色扮演」

《模範計程車3》（模範的士3）將在11月21日首播！今日也公開「彩虹運輸」忙內表藝珍的劇照，騎摩托車好帥氣啊！

《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。

劇中，表藝珍飾演的安高恩是「彩虹運輸」的駭客，利用CCTV、手機、電腦等數碼啓動的一切，成爲金道奇的眼睛和耳朵。不僅作爲天才駭客活躍，還友滑頭滑腦的副角色扮演，與李帝勳微妙的粉紅色化學反應，受到許多觀眾的喜愛。



公開的最新劇照中，安高恩展現與以前不同的短髮造型，凸顯出她乾脆利落的性格，還有挽著胳膊和「彩虹運輸」的家人們開會。特別是安高恩穿著皮外套騎摩托車，散發出帥魅女的魅力，這季會在展現什麼樣的新魅力？也備受期待！



表藝珍也表示：「爲了不讓等待的人們感到可惜，預計將會出現清爽的動作戲和多才多藝的副角色扮演，希望大家能更加享受接下来《模範計程車3》的首播。」＊《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。



