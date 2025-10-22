《模范计程车3》表艺珍最新剧照曝光！剪短发回归，还透露：「会有动作戏+多样的副角色扮演」

《模范计程车3》（模范的士3）将在11月21日首播！今日也公开「彩虹运输」忙内表艺珍的剧照，骑摩托车好帅气啊！

《模范计程车3》是以同名网路漫画爲原作的系列剧，是一部蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。

剧中，表艺珍饰演的安高恩是「彩虹运输」的骇客，利用CCTV、手机、电脑等数码啓动的一切，成爲金道奇的眼睛和耳朵。不仅作爲天才骇客活跃，还友滑头滑脑的副角色扮演，与李帝勋微妙的粉红色化学反应，受到许多观众的喜爱。



公开的最新剧照中，安高恩展现与以前不同的短发造型，凸显出她干脆利落的性格，还有挽著胳膊和「彩虹运输」的家人们开会。特别是安高恩穿著皮外套骑摩托车，散发出帅魅女的魅力，这季会在展现什么样的新魅力？也备受期待！



表艺珍也表示：「爲了不让等待的人们感到可惜，预计将会出现清爽的动作戏和多才多艺的副角色扮演，希望大家能更加享受接下来《模范计程车3》的首播。」＊《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。



