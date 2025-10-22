《最後的夏天》建築師李宰旭VS律師金建宇 與崔成恩展開緊張三角關係

即將於11月1日首播的KBS 2TV電視劇《最後的夏天》，劇情描述一對從小就認識的男女，打開了潘朵拉的盒子之後，隱藏在其中的初戀情感成為現實，展開了後續的故事，屬於改造羅曼史類型的作品。

李宰旭在劇中飾演雙胞胎兩角，與女主角崔成恩關係密切的飾弟弟白道河，是一位實力派的建築師，崔成恩則是白道河的青梅竹馬玩伴宋夏京，工作也是建築相關公務員，另一位金建宇則是飾演勝率高達99％的徐秀赫。三人在劇中的關係就由被牽扯進道河的訴訟中的夏京，以及為道河辯護的律師秀赫，錯綜複雜的關係令觀眾們好奇劇情走向。



《最後的夏天》超越了單純的三角關係男女羅曼史，其中複雜的關聯讓本劇劇情更有深度，特別是有著委託人與辯護律師的關係，讓道河與秀赫兩人分別對於夏京之間呈現緊張感，更演變為情敵。李宰旭所飾演的白道河表現高冷，金建宇所飾演的徐秀赫則是充滿理性與沉穩魅力，讓夏京在兒時玩伴以及新結識的朋友之間，表現出複雜的內心情感。



《最後的夏天》製作組也特別表示，由李宰旭、崔成恩以及金建宇三人所描繪的青春羅曼史，其中呈現出的矛盾與各自成長，也將引發觀眾們的興趣。《最後的夏天》將於11月1日晚間首播，製作組也期待大家多多關注三人錯綜複雜的故事。



