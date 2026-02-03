大S逝世一周年，具俊曄公開淚目信「想你想到死」！韓網一片淚崩：比小說還悲傷的愛情

台灣已故藝人徐熙媛（大S）離世至今已滿一年，她的丈夫具俊曄從未停止思念。 昨日（2日），他通過社交媒體發佈一封親手書寫的中文長信，併為其精心籌建的紀念雕塑舉行揭幕儀式，真摯情感看哭無數網友。

在手寫信中，具俊曄深情寫道：「會冷嗎... 會熱嗎...哥哥我一直都很擔心....」 他訴說每日的思念：「早晨在空蕩蕩的房間床的一角，發呆地坐著的時候，仍然分不清是現實還是夢境...期望著是夢境」 他提到前往愛妻長眠地金寶山的路上，總是淚流不止，「對不起，哥哥我展現了這麼軟弱的一面...但這是緩解對你的思念，的最後一個方法，希望你能理解」信件以「我們下次見面的時候，永遠地... 永遠地在一起吧 想你。非常想你... 想你想到死」作結，並署名「光頭哥哥」和「俊俊」，展現兩人間的親密愛稱。

同日，具俊曄為愛妻打造的紀念雕塑《熙媛的永恆軌道》正式揭幕。 這座雕塑作品是與臺灣現代藝術家李承道合作完成的，中心設有象徵逝者的雕塑，周圍環繞著九個立方體。 創作者說明，數位「九」在韓語發音中與「具（Koo）」相似，因此被設定為兩人之間特殊的象徵，也是「只有彼此才懂的密碼」。 揭幕儀式上，具俊曄哽咽感謝到場親友：「以熙媛丈夫的身份，謝謝大家遠道而來。 」 大S的母親和妹妹小S目睹雕塑後當場落淚。

大S於去年2月2日在日本旅行時，因肺炎型流感猝逝，僅48歲。 遺體在當地火化後安葬於臺灣新北市金寶山紀念公園。 具俊曄低調處理完所有後事，便暫停一切公開活動，數月來持續前往墓地陪伴愛妻。



這一消息傳回韓國後也在韓網掀起熱議，眾多網友紛紛留言表示：

「從沒這樣真心祝福過別人的愛情，真的打從心底希望他們能幸福...... 可正因為曾那麼用力地祝福過，現在反而更痛、更難過」、

「真心希望他們能一直好好的，卻變成這樣，直到現在都還不敢相信。 命運怎麼可以這麼殘忍，真的太過分了」、

「明明是那麼努力才再次相遇的愛情，卻像小說一樣，比小說還要悲傷」、

「明明不太相信死後世界，可一想到這對戀人，就忍不住希望真的有那樣的地方，希望有一天他們能再相見。 雖然她已經離開我們，但希望愛的力量能讓他再次露出笑容」、

「什麼都不是的我都這麼難受、這麼不敢相信，那位留下來的人，該怎麼撐過來呢......」、

「正是在最相愛的時候，卻如此倉促地失去，真的讓人心碎」、

「世界真的太無情了」、

「從沒想過別人的愛情能讓我每次看到都會這麼心痛、這麼難受。 真的希望憑著愛的力量，能看到具俊曄先生再次露出笑容。 雖然徐熙媛已經離開了我們，但感覺她一定能做到這一點」、

「離開得太突然了...... 連我都無法接受，作為伴侶該有多痛啊」、

「你們一定會再見面的...... 希望在那之前，俊曄先生能健康、好好地生活下去」、

「一定很痛苦吧...... 雕像真的很美」、

「明明是兜兜轉轉、好不容易才遇見的愛情......」、

「在最相愛的時候卻這樣失去，真的太令人心碎了」......等。

