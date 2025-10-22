李娜恩在「APRIL霸凌事件」後時隔6年出現在正式場合！韓網友反應依舊冷淡：不是一直在活動、是誰在推他

21日下午，短劇《My Little Chef》舉行製作發佈會，金尚勳PD和演員李娜恩、崔普閔、尹炫晳、金道雅出席。這次的活動也是李娜恩繼 2019年《偶然發現的一天》之後，時隔6年再次出現在公開場合（製作發佈會）。

當被問到時隔6年參加製作發表會的感想時，李娜恩表示：「因爲好久沒有在公開場合和粉絲、記者們溝通的機會，所以很緊張，但是懷著激動的心情來了。」她補充說：「時隔6年再次來到製作發佈會，雖然有些緊張，但因爲是能夠展現新面貌的場合，所以非常開心。」



李娜恩通過去年播出的《財閥X刑警》宣告演技回歸後，還出演《Crash》和《退貨兒童》。對於這次出席公開活動，韓網友反應依舊冷淡，紛紛表示：「不是一直在活動嗎」、「這段時間一直出來呢」、「以前就開始活動了，但是沒有話題性」、「好像每天都在看復出的新聞一樣」、「通過綜藝看到和藹可親的樣子，讓我更加毛骨悚然」、「沒有看到任何對不起受害者的地方，看起來更壞」、「那麼沒有演員嗎？還是後台好呢？怎麼會一直出來」、「不是出來過幾次嗎？只是每次都會引起爭議而已」、「是誰在推他啊」、「不是一直在活動嗎...？爲什麼每次都說是復出」、「之前不是也出演過電視劇嗎？爲什麼裝作第一次出演呢」、「好像每次出來都會說回歸，有沒有向受害者及其家人道歉」等等。



之前，李娜恩以女團 APRIL 出道，同時進行歌手和演技活動。但是2021年組合內爆出隊內霸凌事件，甚至出現學暴疑惑，她也因此從《模範計程車》及《人氣歌謠》中下車，並中斷活動。此後，因散佈虛假事實而涉嫌損害名譽的網友被判有罪，李娜恩擺脫學暴嫌疑，而 APRIL 霸凌事件最終作出不予移送的的決定，但是大眾的反應依然很冷淡。去年旅行 YouTuber郭tube公開與李娜恩一起的旅行影片，受到強烈的批評，最終刪除了影片。

（相關報導：超諷刺！百萬YouTuber「洗白」霸凌April隊友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走紅！連韓教育部都看不下去了）

